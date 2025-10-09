Сборная России по футболу сегодня, 9 октября, в полном составе посетила в Волгограде музей-панораму «Сталинградская битва». Игроки, тренеры и административный штаб перед товарищеским матчем с Ираном в ходе экскурсии прикоснулись к славной истории Сталинграда, выстоявшего в самой кровопролитной битве Великой Отечественной войны.





Напомним, российская сборная прибыла в город-герой накануне, 8 октября. А сегодня уже команду ожидала насыщенная культурная программа. В стенах музея-панорамы «Сталинградская битва» главному тренеру российской сборной Валерию Карпину директор музея-заповедника Алексей Дементьев вручил в качестве подарка мяч. Затем была сделана общекомандная фотография на память.





Футболисты с интересом осматривали экспозиции музея, диараму, зал с подарками городу-герою от зарубежных государств. Экскурсоводы в подробностях рассказали о событиях Сталинградской битвы.





Появление сборной России произвело фурор у посетителей, которые упрашивали футболистов сделать совместное фото. Особенно нарасхват были главный тренер сборной России Валерий Карпин и вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов. Отметим, экскурсию также посетил легендарный российский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы и четвертьфиналист чемпионата Мира в России в 2018 году Юрий Жирков. Он, напомним, станет участником автограф-сессии перед завтрашним матчем России и Ирана.





Специалист по работе с вратарями сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениями от посещения музея-панорамы «Сталинградская битва».

– Такие поездки необходимы. Они укрепляют дух и веру в наши силы, в русский народ и наши победы. Мурашки по телу идут, когда рассказывают о подвигах, которые совершали наши бойцы. Бросались на амбразуру и танки, направляли самолет в гущу соперника. Эта экскурсия придаст сил и боевого духа футболистам в матчах, – заявил тренер голкиперов.





Сегодня вечером сборные России и Ирана на «Волгоград Арене» проведут предматчевые тренировки и пресс-конференции. На предстоящей встрече, 10 октября, ожидается аншлаг.







