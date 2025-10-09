Спорт

«Придаст сил и боевого духа»: футболисты сборной России прикоснулись к героической истории Сталинграда

Спорт 09.10.2025 16:47
0
09.10.2025 16:47


Сборная России по футболу сегодня, 9 октября, в полном составе посетила в Волгограде музей-панораму «Сталинградская битва». Игроки, тренеры и административный штаб перед товарищеским матчем с Ираном в ходе экскурсии прикоснулись к славной истории Сталинграда, выстоявшего в самой кровопролитной битве Великой Отечественной войны. 


Напомним, российская сборная прибыла в город-герой накануне, 8 октября. А сегодня уже команду ожидала насыщенная культурная программа. В стенах музея-панорамы «Сталинградская битва» главному тренеру российской сборной Валерию Карпину директор музея-заповедника Алексей Дементьев вручил в качестве подарка мяч. Затем была сделана общекомандная фотография на память.


Футболисты с интересом осматривали экспозиции музея, диараму, зал с подарками городу-герою от зарубежных государств. Экскурсоводы в подробностях рассказали о событиях Сталинградской битвы. 


Появление сборной России произвело фурор у посетителей, которые упрашивали футболистов сделать совместное фото. Особенно нарасхват были главный тренер сборной России Валерий Карпин и вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов. Отметим, экскурсию также посетил легендарный российский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы и четвертьфиналист чемпионата Мира в России в 2018 году Юрий Жирков. Он, напомним, станет участником автограф-сессии перед завтрашним матчем России и Ирана.


Специалист по работе с вратарями сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениями от посещения музея-панорамы «Сталинградская битва».

Такие поездки необходимы. Они укрепляют дух и веру в наши силы, в русский народ и наши победы. Мурашки по телу идут, когда рассказывают о подвигах, которые совершали наши бойцы. Бросались на амбразуру и танки, направляли самолет в гущу соперника. Эта экскурсия придаст сил и боевого духа футболистам в матчах, – заявил тренер голкиперов.


Сегодня вечером сборные России и Ирана на «Волгоград Арене» проведут предматчевые тренировки и пресс-конференции. На предстоящей встрече, 10 октября, ожидается аншлаг.













Фото Андрея Поручаева V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.10.2025 19:13
Спорт 09.10.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2025 13:10
Спорт 09.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2025 20:24
Спорт 08.10.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2025 15:52
Спорт 08.10.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2025 13:46
Спорт 08.10.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2025 07:33
Спорт 08.10.2025 07:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2025 21:02
Спорт 07.10.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2025 17:35
Спорт 07.10.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2025 19:03
Спорт 06.10.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2025 10:05
Спорт 06.10.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2025 09:50
Спорт 06.10.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2025 21:00
Спорт 05.10.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2025 13:55
Спорт 05.10.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2025 21:10
Спорт 04.10.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2025 16:54
Спорт 04.10.2025 16:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
Под Волгоградом чиновник заплатит 5 тысяч за игнор проблемы ЖКХСмотреть фотографии
19:19
Военные и полиция с дронами ищут пропавшего в июне камышанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
На «Волгоград Арене» прошла открытая тренировка сборной России по футболуСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области газифицировали еще один хуторСмотреть фотографии
18:05
Лежала 3 дня в позе «звездочки»: женщина неделю умирала после избиения мужем в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Под Волгоградом пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 200 гаСмотреть фотографии
17:28
Минцифры опровергло фейк об отключении интернета в РоссииСмотреть фотографии
17:07
На вилле в Тайланде загадочно умер глава судоходной компании из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
«Ветер гонит к хутору»: под Волгоградом засняли жуткий пожар, бушующий в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
«Придаст сил и боевого духа»: футболисты сборной России прикоснулись к героической истории СталинградаСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде в аквапарке «Акватория» состоялся торжественный праздникСмотреть фотографии
16:21
Волгоградец получил штраф за репост в соцсетях символики АУЕ*Смотреть фотографии
16:02
Никто не поможет? Изменение системы ОМС – прогнозы и комментарииСмотреть фотографии
15:55
В Волго-Ахтубинской пойме пять часов боролись с повторным пожаромСмотреть фотографии
15:25
В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движенияСмотреть фотографии
15:14
В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч наличкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полиция вновь собрала «урожай» мигрантов на полях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
14:16
В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 гаСмотреть фотографии
13:59
Волгоградские пенсионеры могут получить право на налоговый вычетСмотреть фотографии
13:55
«Это событие мирового уровня»: в Волгограде реставраторы представили царский котел АтиллыСмотреть фотографии
13:42
Астраханцы приступили к прокладке путей для осетров и белугиСмотреть фотографии
13:10
«Спасибо за доверие молодым»: гандболистки «Динамо-Синары» красиво обыграли «Уфу-Алису»Смотреть фотографии
12:59
В Волгограде ограничат движение фур на трое сутокСмотреть фотографии
12:57
Чемпионат по «тихой охоте» отменили в Волгоградской области из-за нехватки грибовСмотреть фотографии
12:31
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде в день матча сборных транспорт перейдет на спецрежимСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
11:14
Электрички развезут болельщиков после матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
 