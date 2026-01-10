Отбой беспилотной опасности объявлен в Волгограде и области 10 января





Угроза очередной атаки украинскими дронами миновала в Волгоградской области. Отбой беспилотной опасности объявили в регионе в 13.20 мск 10 января.

Режим воздушной опасности действовал на территории Волгоградской области на протяжении более восьми часов – предупреждения были направлены жителям региона в 06.00 мск.

Как ранее сообщалось ИА «Высота 102», в Волгоградской области в результате падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Октябрьском районе. Об этом утром 10 января сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.