



В Волгоградской областной думе новый 2026 год планируют начать с преображения кабинетов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, отправляясь на новогодние каникулы, аппарат думы разместил заявку на проведение косметического ремонта. Парламент готов потратить на эти цели в первый же месяц года порядка 145 тысяч рублей.

Согласно информации, размещенной в открытом доступе, срочное обновление потребовалось в здании областной думы на пр. Ленина, 9 напольным покрытиям и стенам. Рабочим предстоит содрать старые плинтусы, уложить ламинат и подготовить полы для последующей укладки ковров. Освежить хотят в парламенте и стены. Еще один пункт в смете – замена износившихся выключателей и розеток.

Провести ремонт помещений подрядная компания, которая победит в аукционе, должна будет в течение 30 дней. Победитель конкурса будет назван в конце месяца.