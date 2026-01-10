Общество

Срочный ремонт в начале года потребовался Волгоградской областной думе

Общество 10.01.2026 21:03
0
10.01.2026 21:03


В Волгоградской областной думе новый 2026 год планируют начать с преображения кабинетов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, отправляясь на новогодние каникулы, аппарат думы разместил заявку на проведение косметического ремонта. Парламент готов потратить на эти цели в первый же месяц года порядка 145 тысяч рублей.

Согласно информации, размещенной в открытом доступе, срочное обновление потребовалось в здании областной думы на пр. Ленина, 9 напольным покрытиям и стенам. Рабочим предстоит содрать старые плинтусы, уложить ламинат и подготовить полы для последующей укладки ковров. Освежить хотят в парламенте и стены. Еще один пункт в смете – замена износившихся выключателей и розеток. 

Провести ремонт помещений подрядная компания, которая победит в аукционе, должна будет в течение 30 дней. Победитель конкурса будет назван в конце месяца. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.01.2026 21:46
Общество 10.01.2026 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 21:03
Общество 10.01.2026 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 20:45
Общество 10.01.2026 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 20:05
Общество 10.01.2026 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 19:29
Общество 10.01.2026 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 18:55
Общество 10.01.2026 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 18:43
Общество 10.01.2026 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 17:30
Общество 10.01.2026 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 17:08
Общество 10.01.2026 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 16:50
Общество 10.01.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 16:39
Общество 10.01.2026 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 16:18
Общество 10.01.2026 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 15:52
Общество 10.01.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 15:11
Общество 10.01.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 14:41
Общество 10.01.2026 14:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
Андрей Бочаров оставил послание волгоградцамСмотреть фотографии
21:03
Срочный ремонт в начале года потребовался Волгоградской областной думеСмотреть фотографии
20:45
Отбой двухчасовой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:05
Пропавшего перед Новым годом мужчину ищут поисковики в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградцы бесплатно получат медпомощь еще по 20 болезням: подробноСмотреть фотографии
18:55
Угроза воздушной атаки повторно объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:43
Как в сказке! Волгоградцы делятся кадрами заснеженного регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:41
После атаки ВСУ дронами два ростовских хутора остались без светаСмотреть фотографии
17:30
На ж/д станции Волжский с 12 января перенесут переход путейСмотреть фотографии
17:08
Неотложный капремонт «навис» над 42 МКД в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:50
21-летнего штурмовика Алексея Рогулькина похоронят в волгоградском поселкеСмотреть фотографии
16:39
Атака ВСУ на Волгоградскую область: 10 января ПВО уничтожила 4 вражеских дронаСмотреть фотографии
16:18
Шесть авиарейсов в Волгоград отменены, пять ожидают с задержкойСмотреть фотографии
15:52
В Камышине простятся с погибшим на СВО Никитой МальцевымСмотреть фотографии
15:11
Мошенники похищают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом капремонтаСмотреть фотографии
14:41
РПН проверит воздух вблизи горевшей после падения БПЛА нефтебазыСмотреть фотографии
14:29
Бочаров оценил новое здание поликлиники №16 на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:15
Отбой беспилотной опасности объявлен в Волгограде и области 10 январяСмотреть фотографии
13:41
Аэропорт Волгограда возобновил работу после повторного закрытияСмотреть фотографии
13:30
Мистический Волгоград: легенды о призраках Старой Сарепты и тайны Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:44
Снег запорошил район в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы пожаловались 10 января на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
11:56
Застрявшие в Саратове пассажиры рейса из Хургады в Волгоград пожаловались на голодСмотреть фотографии
11:18
Для волгоградцев с двумя детьми появилось новое пособие в 2026 годуСмотреть фотографии
10:53
Автомобильные шины вырастут в цене для волгоградцев из-за нового экосбораСмотреть фотографии
10:27
Росавиация вновь закрыла аэропорт Волгограда 10 январяСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцам грозят штрафы ФНС при переводах на картуСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам рассказали, как уточнить размер пенсииСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде аэропорт возобновил работу после четырехчасового перерываСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом возобновили движение на трассе Р-228Смотреть фотографии
 