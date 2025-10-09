Валерий Карпин оценил состояние поля на «Волгоград Арене» перед матчем России и Ирана





Сегодня, 9 октября, на «Волгоград Арене» прошли тренировки и пресс-конференции игроков и тренеров сборных России и Ирана в преддверии завтрашнего товарищеского матча между национальными командами, который начнётся в 20-00 ч.





Занятия соперников были для представителей СМИ были открыты первые 15 минут. Наша команда провела разминочную часть под руководством представителей тренерского штаба. Затем состоялась пресс-конференция наставника команды Валерия Карпина и голкипера французского ПСЖ Матвея Сафонова.





Карпин отметил, что уровень у Ирана серьёзный. Ближайший оппонент сборной России выступит на чемпионате мира в следующем году.

- Не стал бы обращать внимание только на рейтинг ФИФА. Понятно, что команды, выступающие в Европе или Латинской Америке, обладают другим уровнем сопротивления. Но очки в рейтинг идут. Если соперники слабее, то ты поднимаешься выше. Проанализировав Иран и сыграв с ними два года назад - знаем их уровень. Думаю, что это одна из самых сильных сборных. Можно сравнить их с Нигерией и Сербией, - считает специалист.





Также Валерий Карпин оценил качество поля на «Волгоград Арене».

– Состояние газона нормальное. Немного мягковато. Пока бегали на разминке - немного вспахали. Так что завтра, если ещё будет дождь, ко второму тайму может стать похуже. Но в целом — нормально. У футболистов, возможно, будут вопросы после игры. На мягком грунте ноги садятся быстрее, - заявил главный тренер сборной России.

Матвей Сафонов в ходе своего выступления заявил, что в Волгоград ему нравится приезжать.





- Поле прекрасное. В Волгограде нас встретили очень радушно, как и всегда, - подчеркнул вратарь.





Матвей поделился впечатлениями от командного посещения музея-панорамы Сталинградской битвы.

— Я бывал там уже. Очень приятно было ещё раз посетить это место. Нас хорошо встретили и провели отличную экскурсию, - рассказал Сафонов.





Также вратарь продемонстрировал специальную капитанскую повязку на завтрашний матч, посвященную Году защитника Отечества, с изображением скульптуры «Родина-мать».





Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои уверен, что сборная России входила бы в число лучших национальных команд, если бы не отстранение от международных соревнований.

- Если бы не те несправедливые обстоятельства, которые сейчас существуют в мире, сборная России находилась бы в числе топ-20 команд рейтинга ФИФА. За последние годы ваша сборная выиграла 16 раз, несколько раз сыграла вничью и потерпела только одно поражение. В среднем российская команда забивает более трёх мячей за игру. Завтра нас ожидает интересная встреча. Мы ждём, что хозяева начнут матч активно, в атаке. Нас приедут поддержать около 600-700 иранских болельщиков. Они встречали нас в Волгограде. Уверен, что завтра иранские фанаты придут на матч, — отметил наставник гостей.





Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби вспомнил прошлую товарищескую встречу между соперниками в Иране, которая завершилась со счётом 1:1.

-Два с половиной года назад я впервые сыграл против сборной России. Тогда матч прошёл в Тегеране — это была очень интересная игра. Надеюсь, что и завтрашний матч будет не менее захватывающим, - заявил футболист «Ростова».





Мохеби выделил самых опасных футболистов сборной России.

- Я уже отвечал на флэш-интервью — сборная России очень сильная. Самый лучший игрок Головин — он не сможет сыграть. Из тех, кто может выйти на поле, выделил бы Алексея Миранчука и Максима Глушенкова, подчеркнул Мохаммад.





По окончании пресс-конференции началась предматчевая тренировка сборной Ирана.



