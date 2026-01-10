Волгоградцам грозят штрафы ФНС при переводах на карту





Жителям Волгоградской области могут грозить штрафы при переводах на карту. В каких случаях могут взыматься штрафы, рассказал генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

ФНС мониторит транзакции на предмет выявления фактов неуплаты налогов, что может и послужить основанием для штрафов. Под подозрение попадают переводы, которые похожи на оплату услуг или получение платы за сданное в аренду жилье.

— Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход, — поясняет юрист.

Больше всего вызывают подозрения переводы от компаний, которые осуществляются с небольшим промежутком времени. В случае обнаружения нарушений законодательства грозит штраф за уклонение налогов от 20 до 40% от общей суммы.