Для волгоградцев с двумя детьми появилось новое пособие в 2026 году





В 2026 году волгоградские семьи с двумя детьми смогут получить новое пособие. Как рассказали в официальном Telegram-канале Госдумы, пособие будет доступно для жителей региона в зависимости от уплаченных налогов.

Новое пособие будет доступно для волгоградских семей, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека. Деньги выплачивают только тем родителям, которые получают официальный доход и платят НДФЛ. По сути, новая выплата будет составлять часть компенсации уплаченного НДФЛ.

Выплаты распространяются для семей:

— где не только биологические родители, но и усыновители, опекуны или попечители;

— где минимум двое детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится очно в школе, колледже или вузе;

— дети и родители являются гражданами России и живут в стране постоянно;

— родители получают официальный доход и платят с него НДФЛ;

— не имеют задолженность по алиментам.