В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засух





В Ростовской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с серьезными климатическими условиями. Как передает Привет-Ростов, в регионе ожидается заморозки и затяжная засуха, которые грозят последствиями для сельского хозяйства региона.

С начала октября региональными службами начала применяться авиация для искусственного вызывания осадков. Данная мера необходима для повышения вероятности выпадения дождей в периоды острой нехватки влаги и направлена на минимизацию ущерба для сельскохозяйственных культур.

Россельхозцентр рекомендует аграриям ускорить посевные работы и завершить все агротехнические мероприятия до 20 октября.