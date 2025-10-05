Минобороны за ночь сбило 32 БПЛА над регионами России

5 октября Украина вновь предприняла попытку массированного воздушного удара с использованием БПЛА. По данным Минобороны России, атака была отбита дежурными средствами ПВО.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что одиннадцать беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской и Воронежской областей, пять — над Воронежской областью, по одному — над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия.