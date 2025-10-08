Происшествия

Количество погибших в страшном ДТП на юге Волгограда выросло до трех человек

Происшествия 08.10.2025 10:51
0
08.10.2025 10:51


В больнице скончалась женщина, пострадавшая в страшной аварии на юге Волгограда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Таким образом, количество жертв в жутком ДТП увеличилось до трех. Напомним, накануне вечером  на 7 км автодороги «Волгоград - Котельниково - Сальск» столкнулись Лада Гранта и Toyota Camry 

Водитель Лады скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. В больнице сначала умерла одна из его пассажирок, а позднее скончалась и вторая. Четырехлетняя пассажирка иномарки  доставлена в медучреждение.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что двое пострадавших были госпитализированы в больницу №15, однако полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью. 

- Четырехлетняя девочка была доставлена в больницу №7, осмотрена профильными специалистами, после чего была направлена  на амбулаторное лечение.  Ее состояние оценивается как удовлетворительное, - добавили в облздраве.

Напомним, как сообщало V102.RU, момент смертельного ДТП записал видеорегистратор. 



