8 октября в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое планам по развитию региона. Руководитель потребовал выполнить основные положения 10-летней программы развития несмотря на существующие бюджетные ограничения.

В мероприятии приняли участие профильные руководители органов исполнительной власти региона, а также руководство города-героя Волгограда.

- В повестке — вопросы, связанные с реализацией 10-летней программы комплексного развития Волгоградской области и города-героя Волгограда как центра всей волгоградской агломерации, - уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Также во время заседания Андреем Бочаровым были обозначены ключевые задачи по реализации планов развития как в целом региона, так и областного центра.

Напомним, ранее глава региона обсудил разработку бюджета с Советом Волгоградской областной думы, подчеркнув направления, финансирование которых необходимо обеспечить в приоритетном порядке. Зелёный свет должны получить прорывные проекты, которые обеспечат развитие региона, а также муниципальные программы развития и соцобязательства.