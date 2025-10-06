Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛА

Минобороны отчиталось о перехвате 251 украинского беспилотника. По данным ведомства, были сбиты:
40 БПЛА – над территорией Республики Крым,
34 БПЛА – над территорией Курской области,
30 БПЛА – над территорией Белгородской области,
20 БПЛА – над территорией Нижегородской области,
17 БПЛА – над территорией Воронежской области,
11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
По 8 БПЛА – над территориями Брянской и Тульской областей,
4 БПЛА – над территорией Рязанской области,
По 2 БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей,
По 1 БПЛА – над территорией Липецкой области и над Московским регионом,
62 БПЛА – над акваторией Черного моря,
5 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
В Волгоградской области, напомним, режим беспилотной опасности действовал с вечера 5 октября по утро 6 октября – всего около восьми часов.