Федеральные новости

Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛА

Федеральные новости 06.10.2025 08:01
0
06.10.2025 08:01


Минобороны отчиталось о перехвате 251 украинского беспилотника. По данным ведомства, были сбиты: 

40 БПЛА – над территорией Республики Крым, 

34 БПЛА – над территорией Курской области, 

30 БПЛА – над территорией Белгородской области, 

20 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 

17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 

11 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 

По 8 БПЛА – над территориями Брянской и Тульской областей,

4 БПЛА – над территорией Рязанской области, 

По 2 БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, 

По 1 БПЛА – над территорией Липецкой области и над Московским регионом, 

62 БПЛА – над акваторией Черного моря,

5 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

В Волгоградской области, напомним, режим беспилотной опасности действовал с вечера 5 октября по утро 6 октября – всего около восьми часов. 


Комментарии
Лента новостей

09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:35
Камыш разгорелся вдоль ж/д путей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Ты же должен защищать природу»: под Волгоградом очевидцы засняли госслужащего сливающим отходыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Пыльная буря из Калмыкии надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недрСмотреть фотографии
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика РоговаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подаркиСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочериСмотреть фотографии
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назадСмотреть фотографии
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениямиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТПСмотреть фотографии
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогамСмотреть фотографии
 