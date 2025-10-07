В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВО





Депутаты Госдумы на заседании палаты парламента 7 октября рассмотрят в первом чтении проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», расширяющих перечень доходов участников СВО, на которые не может быть обращено взыскание. Об этом сообщили в «Парламентской газете» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

Закон будет предусматривать защиту от взыскания по исполнительным документам компенсации для участников СВО, ставшими инвалидами из-за полученных ранений.

Кроме того, также в первом чтении будет рассмотрена инициатива, которая предлагает включить организации, оказывающие поддержку ветеранам СВО и членам их семей, в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций имеющих право на господдержку.