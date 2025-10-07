Федеральные новости

Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами России

Федеральные новости 07.10.2025 07:38
0
07.10.2025 07:38


В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО наде регионами России были перехвачены и уничтожены 184 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. 

С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 в регионах дежурными средствами ПВО перехвачено:

62 БПЛА – над территорией Курской  области,

31 БПЛА – над территорией Белгородской области,

30 БПЛА – над территорией Нижегородской области,

18 БПЛА – над территорией Воронежской области,

13 БПЛА – над акваторией Черного моря,

6 БПЛА – над территорией Липецкой области,

5 БПЛА – над территорией Калужской области,

4 БПЛА – над территорией Тульской области,

3 БПЛА – над территорией Ростовской и Рязанской областями,

2 БПЛА – над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым,

1 БПЛА – над территорией Вологодской области.

Глава региона Андрей Бочаров ранее заявил, что в результате отражения атаки БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
07.10.2025 07:00
Федеральные новости 07.10.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.10.2025 14:08
Федеральные новости 06.10.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.10.2025 08:01
Федеральные новости 06.10.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.10.2025 07:39
Федеральные новости 05.10.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2025 11:16
Федеральные новости 03.10.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2025 07:23
Федеральные новости 03.10.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2025 06:31
Федеральные новости 03.10.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2025 17:20
Федеральные новости 02.10.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2025 15:06
Федеральные новости 02.10.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2025 12:50
Федеральные новости 02.10.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2025 10:46
Федеральные новости 02.10.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2025 05:51
Федеральные новости 02.10.2025 05:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.10.2025 21:25
Федеральные новости 01.10.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.10.2025 21:02
Федеральные новости 01.10.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.10.2025 18:24
Федеральные новости 01.10.2025 18:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
11:03
Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетахСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
08:42
Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужуСмотреть фотографии
08:22
Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцыСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:10
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
07:00
В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВОСмотреть фотографии
06:38
Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:05
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:30
Родным погибшего героя под Волгоградом передали медаль ЖуковаСмотреть фотографии
19:03
На матч России и Ирана в Волгограде реализовано 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
18:54
В Волгограде тепловые пункты подготовили и обновили к зимеСмотреть фотографии
18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
16:15
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»Смотреть фотографии
15:25
Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманахСмотреть фотографии
15:04
На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
 