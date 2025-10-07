Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами России





В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО наде регионами России были перехвачены и уничтожены 184 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 в регионах дежурными средствами ПВО перехвачено:

62 БПЛА – над территорией Курской области,

31 БПЛА – над территорией Белгородской области,

30 БПЛА – над территорией Нижегородской области,

18 БПЛА – над территорией Воронежской области,

13 БПЛА – над акваторией Черного моря,

6 БПЛА – над территорией Липецкой области,

5 БПЛА – над территорией Калужской области,

4 БПЛА – над территорией Тульской области,

3 БПЛА – над территорией Ростовской и Рязанской областями,

2 БПЛА – над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым,

1 БПЛА – над территорией Вологодской области.

Глава региона Андрей Бочаров ранее заявил, что в результате отражения атаки БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.