Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработных





Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила прекратить оплачивать обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающих граждан из бюджетных средств. Об этом она заявила на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 20125 года, где сегодня выступает министр финансов Антон Силуанов, сообщает V102.RU со ссылкой на «Российскую газету».

- У меня есть такая идея: работодатели за работников в среднем по стране платят в медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве - они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить вот эту среднюю страховку... Те, кто реально не может, - пригласить их в органы соцзащиты, и так далее, - сказала Матвиенко.

Она отметила, что огромные расходы идут на неработающее население.

- Пенсионеры, дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем - вопросов нет! Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают, первое - это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос: а за счет каких доходов, источников они живут? У меня есть предложение. Антон Германович, если вы поддержите, мы запишем в наше решение - обратиться в наш профильный комитет по социальной политике, комитет по бюджету под руководством Николая Андреевича Журавлева, к вам обратимся, к министру труда, - пояснила спикер Совфеда свою позицию.

По ее мнению, такая мера существенно снимет нагрузку с региональных бюджетов.









