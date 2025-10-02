Волгоградским героям и инвалидам повысят соцвыплаты





В Волгоградской области в начале 2026 года по уровню фактической инфляции – на 6,8% – вырастут социальные выплаты нескольким категориям жителей.

Так, с 1 февраля, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты волгоградцам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, а также пособия пострадавшим от радиации.

В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2026 году будет направлено более 18,7 трлн рублей через Социальный фонд.