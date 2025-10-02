Федеральные новости

Волгоградским героям и инвалидам повысят соцвыплаты

Федеральные новости 02.10.2025 05:51
0
02.10.2025 05:51


В Волгоградской области в начале 2026 года по уровню фактической инфляции – на 6,8% – вырастут социальные выплаты нескольким категориям жителей.  

Так, с 1 февраля, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты волгоградцам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, а также пособия пострадавшим от радиации.

В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2026 году будет направлено более 18,7 трлн рублей через Социальный фонд.

Лента новостей

08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
08:05
Экс-глава волгоградской полиции закрепился на посту мэра ВолгодонскаСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: 4 БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:30
Яичница с помидорами подорожала для волгоградцевСмотреть фотографии
06:59
Цены на бензин и дизель рванули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:40
Бочаров: обломки БПЛА упали на дом и постройки в Елани Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:24
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
06:11
Бастрыкин поручил забрать дело о массовой драке в ВолжскомСмотреть фотографии
05:51
План «Ковер» накрыл аэропорт СталинградСмотреть фотографии
05:51
Волгоградским героям и инвалидам повысят соцвыплатыСмотреть фотографии
21:45
Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
Минпромторг составил список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
21:02
Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семейСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде выявили опасный для здоровья чайСмотреть фотографии
20:00
Грозит ли дефицит бензина Волгоградской области: ситуация и комментарииСмотреть фотографии
19:52
Еще два района Волгоградской области подключились к теплуСмотреть фотографии
19:29
В предстоящий уик-энд свой сезон начнут волейболистки «Волжаночки-ГРАСС»Смотреть фотографии
19:01
Мог и не заметить? Адвокаты заявили о проблемах со слухом и зрением у водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
18:24
В Госдуму 1 октября внесли законопроект о продуктовых карточкахСмотреть фотографии
16:46
Волжанка получила 8,5 лет за обман жены пропавшего участника СВОСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом суд вынес приговор о взятке в кофейных стаканахСмотреть фотографии
15:36
Двое председателей комитетов покинули администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
Прострелил голову и бросил в контейнер: в Волжском будут судить живодера, убившего бездомную собаку ЛэссиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Под Волгоградом семьям погибших 7 бойцов передали ордена МужестваСмотреть фотографии
14:12
Кто защитит Пака? Дочь и жена водителя BMW выступят в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы могут протестировать здоровье на форуме «Медицина и здравоохранение»Смотреть фотографии
13:31
Бастрыкин поручил разобраться с задержкой зарплат работников НПЗСмотреть фотографии
 