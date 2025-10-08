Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастуха

В Ольховском районе Волгоградской области суд поставил точку в расследовании уголовного дела о похищении наёмного сотрудника. В преступлении следствием был обвинён сын владелицы одного из местных фермерских хозяйств.

- Летом 2024 года осуждённый проживал на территории крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежавшего его матери. Испытывая личную неприязнь к одному из наемных работников, обвиняя его в утрате части поголовья скота, он решил силой наказать мужчину, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Перепуганный работник пытался скрыться в заброшенном жилом доме на территории села Дмитриевка, однако преследователь быстро его вычислил, избил и силой похитил.

Доставив на территорию фермы, сын хозяйки продолжил истязание, нанеся удары руками и ножкой табурета, после чего надел наручники, привязал пострадавшего к мебели и покинул помещение.

Лишь чудом оставшийся наедине мужчина смог перерезать трос и сбежать, обратившись в полицию.

Впоследствии медики обнаружили на теле работника травмы грудной клетки, в том числе переломы нескольких ребер.

Отметим, решением суда мучитель был приговорён к пяти годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года.