Расследования

Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастуха

Расследования 08.10.2025 10:00
0
08.10.2025 10:00


В Ольховском районе Волгоградской области суд поставил точку в расследовании уголовного дела о похищении наёмного сотрудника. В преступлении следствием был обвинён сын владелицы одного из местных фермерских хозяйств.

- Летом 2024 года осуждённый проживал на территории крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежавшего его матери. Испытывая личную неприязнь к одному из наемных работников, обвиняя его в утрате части поголовья скота, он решил силой наказать мужчину, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Перепуганный работник пытался скрыться в заброшенном жилом доме на территории села Дмитриевка, однако преследователь быстро его вычислил, избил и силой похитил.

Доставив на территорию фермы, сын хозяйки продолжил истязание, нанеся удары руками и ножкой табурета, после чего надел наручники, привязал пострадавшего к мебели и покинул помещение.

Лишь чудом оставшийся наедине мужчина смог перерезать трос и сбежать, обратившись в полицию.

Впоследствии медики обнаружили на теле работника травмы грудной клетки, в том числе переломы нескольких ребер.

Отметим, решением суда мучитель был приговорён к пяти годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.10.2025 13:23
Расследования 08.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:31
Расследования 07.10.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:19
Расследования 07.10.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 12:11
Расследования 07.10.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 15:04
Расследования 06.10.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 14:23
Расследования 06.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 13:24
Расследования 06.10.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 12:28
Расследования 06.10.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 08:12
Расследования 06.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2025 12:57
Расследования 05.10.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 21:37
Расследования 04.10.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 20:06
Расследования 04.10.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 19:41
Расследования 04.10.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 13:42
Расследования 04.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 10:34
Расследования 04.10.2025 10:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
Самолет со сборной Ирана задерживается на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
13:46
Бригада арбитров из Черногории рассудит матч России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
В волгоградских гостиницах компаньона Момотова Генпрокуратура углядела развратСмотреть фотографии
13:16
ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налоговСмотреть фотографии
13:06
Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней астраханкеСмотреть фотографии
12:27
Квадроциклы и «буханку» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцам с детьми назвали срок подачи заявлений на налоговую выплатуСмотреть фотографии
12:15
Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частицСмотреть фотографии
11:47
Массовые отключения газа в МКД Волгограда: в ситуацию пришлось вмешаться омбудсменуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров вызвал на встречу чиновников из-за 10-летней программы развития регионаСмотреть фотографии
11:01
Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стажСмотреть фотографии
10:51
Количество погибших в страшном ДТП на юге Волгограда выросло до трех человекСмотреть фотографии
10:39
В Волжском скончалась судья Ольга СуденкоСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастухаСмотреть фотографии
09:54
В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засухСмотреть фотографии
09:51
На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогерыСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысячСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области изготовили 200 кг творога нереальной жирностиСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области начали обогрев 14 муниципалитетовСмотреть фотографии
08:30
Волгоград отличился самыми низкими ценами на вторичкуСмотреть фотографии
08:06
«Он хотел помочь своей стране»: 18-летний Артем Турхановский из Волгограда геройски погиб на СВОСмотреть фотографии
07:53
Регистратор в Toyota заснял момент смертельного ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
На «Волгоград Арене» показали поле перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
07:26
Резко похолодает в Волгограде на 7 градусов за сутки к концу неделиСмотреть фотографии
07:16
Под Волгоградом коммерсант убрал за собой горы из бетонного хламаСмотреть фотографии
06:40
В Волжском малым «наливайкам» запретили продавать алкогольСмотреть фотографии
06:33
Один самолет отправили в Саратов из-за беспилотной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:05
В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двоеСмотреть фотографии
21:39
Череда дождей начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоцикловСмотреть фотографииCмотреть видео
 