Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стаж





В страховом стаже россиян планируют учитываться все периоды ухода за каждым ребенком. Об этом 8 октября сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр пояснил, что ведомство подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, которым предлагается включить в страховой стаж все периоды отпуска по уходу за ребенком. Законопроект уже был принят в первом чтении в конце июля.

- Мы договорились с нашим профильным комитетом по труду, что мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению, - заявил глава Минтруда.

Котяков уточнил, что в рамках поправок планируется учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей.