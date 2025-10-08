Федеральные новости

Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стаж

08.10.2025
В страховом стаже россиян планируют учитываться все периоды ухода за каждым ребенком. Об этом 8 октября сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. 

Министр пояснил, что ведомство подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, которым предлагается включить в страховой стаж все периоды отпуска по уходу за ребенком. Законопроект уже был принят в первом чтении в конце июля. 

- Мы договорились с нашим профильным комитетом по труду, что мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению, - заявил глава Минтруда. 

Котяков уточнил, что в рамках поправок планируется учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей. 

