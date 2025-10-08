В Волжском скончалась судья Ольга Суденко





7 октября в Волжском в возрасте 56 лет скончалась судья городского суда Ольга Суденко. Женщина проработала в судебной системе более 37 лет.

- Ольга Викторовна родилась 30 августа 1969 года в г. Волгограде. В 1993 году окончила Саратовский юридический институт Д. И. Курского по специальности «Правоведение». Однако свою карьеру Ольга Викторовна начала уже в январе 1988 года в Волжском городском суде Волгоградской области, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, начинала она работать с должности секретаря судебных заседаний, впоследствии став помощником председателя суда. В 2000 году была назначена судьёй Волжского городского суда где и проработала в этой должности до настоящего времени.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области