«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»





«Ротор» сегодня, 5 октября, на выезде сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 0:0 в 13-м туре Первой лиги.

Главный тренер волгоградской команды Денис Бояринцев сделал две замены в стартовом составе по сравнению с игрой против «Шинника» в прошлой встрече. Вернулся после дисквалификации Фомин, заменивший Храмцова в обороне, а вместо Короткова с первых минут появился Сафронов. У «Нефтехимика» можно отметить появление в старте экс-нападающего «Ротора» Магомедова.

В первом тайме соперники создали немного опасных моментов. Темп игры был, откровенно говоря, невысоким. В середине тайма Бардыбахин «выстрелил» в угол. С этим ударом не без труда справился голкипер «Нефтехимика» Кашинцев. Перед перерывом гости были близки к долгожданному голу. После навеса Сафронова со штрафного опасно пробил Клещенко, выпрыгнувший выше всех оппонентов. Мяч разминулся со штангой, но было очень опасно.

Во второй половине игры скорости немного выросли. В результате проведённой контратаки уже сам Сафронов пробил из выгодной позиции - мимо створа. Самый опасный момент хозяева создали после 70-й минуты. Мяч после углового летал в штрафной волгоградцев. Нападающий нижнекамцев Машуков оказался расторопнее всех и пробил из выгодной позиции, однако, к счастью для гостей, выше перекладины. В этом моменте хозяева простили соперников.

Через несколько минут быстрая комбинация подопечных Кирилла Новикова завершилась очередным дальним «выстрелом» - на этот раз удачу попытал игрок хозяев Бобёр. Вратарь Никита Чагров оказался начеку и в падении вытащил очень непростой удар. В концовке матча довести подходы к воротам до победного гола оба коллектива не смогли.

Закономерная ничья по игре со счётом 0:0. «Ротор» завершил четырёхматчевую выездную серию. На данный момент «Ротор» занимает пятое место с 22 очками. Столько же у «Челябинска», который стоит выше по дополнительным показателям и завтра сыграет с «Енисеем» дома. В следующем туре сине-голубые 12 октября на «Волгоград Арене» встретятся с «Черноморцем», который сегодня обыграл в гостях московское «Торпедо» со счётом 4:1. Начало противостояния в следующее воскресенье в 16-00 ч. Фото: ФК «Нефтехимик» /vk.com

