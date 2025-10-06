На матч России и Ирана в Волгограде реализовано 40 тысяч билетов





На предстоящий товарищеский матч между сборными России и Ирана, который состоится 10 октября на «Волгоград Арене» и начнётся в 20-00 ч., уже реализовано 40 тысяч билетов, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.

До старта встречи в продаже будет доступна небольшая партия билетов, которую можно получить только на специальном сайте РФС, посвящённому матчу России и Ирана. РФС отдельно предупреждает любителей футбола, что исключительно на этом официальном портале есть возможность получить настоящие билеты и не стать тем самым жертвой мошенников.

В день товарищеской игры на территории стадиона пройдёт фестиваль болельщиков. Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Гилерме и Ари проведут автограф-сессию и сфотографируются со всеми желающими.

Также зрителей порадует музыкальным выступлением легендарная группа «Браво», а Наталья Подольская исполнит гимн России перед стартовым свистком главного арбитра. Ещё одной частью предматчевой программы, которая начнётся на «Волгоград Арене» в 18-30 ч., станет представление с элементами хореографического шоу.

Отметим, ранее был опубликован окончательный состав сборной России с 30 футболистами на противостояние с Ираном.