Три допэлектрички назначили в день матча России и Ирана в Волгограде





Три дополнительные электрички привезут и развезут болельщиков в день товарищеской встречи сборных России и Ирана в Волгограде. По информации «Волгоградтранспригорода», 10 октября жители южных районов города могут добраться до стадиона на электричке №6342/6341 Шпалопропитка – Разгуляевка. Состав отправится со ст. Шпалопропитка в 17:17, прибудет на верхнюю платформу Мамаев курган в 18:20, на Разгуляевку - в 18:33.

После завершения матча болельщиков развезут два электропоезда:



№6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 22:26, с нижней платформы – в 22:33, прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:39;



№6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:25, с верхней платформы Мамаев курган – в 22:31, прибытием на ст. Волжский в 23:14.



Стоимость проезда составит 46 рублей по полному билету и 23 рубля – по льготному.



