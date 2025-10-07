В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедиста





6 октября в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием школьника. Иномарка сбила несовершеннолетнего при попытке пересечь 2-ю Продольную на Дар-Горе. Момент наезда засняла одна из уличных камер видеонаблюдения.







- В 19:05 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», напротив дома № 28 «Б» по ул. Радомская совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, школьник стоял на обочине, ожидая разрешающего сигнала светофора, после чего, не спешившись, попытался переехать проезжую часть. При этом многие автомобили проигнорировали сигнал, продолжив движение по дороге. В какой-то момент к мальчику на полном ходу выскочил легковой автомобиль, совершив наезд. Велосипедист оказался отброшен на асфальт.

Отметим, по информации правоохранительных органов, несовершеннолетнему потребовалась помощь. Прибывшими на место аварии медиками он был доставлен в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области