Происшествия

В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедиста

Происшествия 07.10.2025 10:52
0
07.10.2025 10:52


6 октября в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием школьника. Иномарка сбила несовершеннолетнего при попытке пересечь 2-ю Продольную на Дар-Горе. Момент наезда засняла одна из уличных камер видеонаблюдения.



- В 19:05 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», напротив дома № 28 «Б» по ул. Радомская совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, школьник стоял на обочине, ожидая разрешающего сигнала светофора, после чего, не спешившись, попытался переехать проезжую часть. При этом многие автомобили проигнорировали сигнал, продолжив движение по дороге. В какой-то момент к мальчику на полном ходу выскочил легковой автомобиль, совершив наезд. Велосипедист оказался отброшен на асфальт.

Отметим, по информации правоохранительных органов, несовершеннолетнему потребовалась помощь. Прибывшими на место аварии медиками он был доставлен в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.10.2025 12:19
Происшествия 06.10.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 10:17
Происшествия 06.10.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 10:03
Происшествия 06.10.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 09:22
Происшествия 06.10.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 08:41
Происшествия 06.10.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 17:00
Происшествия 05.10.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 12:25
Происшествия 05.10.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 10:16
Происшествия 05.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 17:09
Происшествия 04.10.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 12:33
Происшествия 04.10.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:42
Происшествия 04.10.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:07
Происшествия 04.10.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 09:40
Происшествия 04.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 06:57
Происшествия 04.10.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 06:12
Происшествия 04.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
11:03
Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетахСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
08:42
Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужуСмотреть фотографии
08:22
Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцыСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:10
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
07:00
В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВОСмотреть фотографии
06:38
Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:05
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:30
Родным погибшего героя под Волгоградом передали медаль ЖуковаСмотреть фотографии
19:03
На матч России и Ирана в Волгограде реализовано 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
18:54
В Волгограде тепловые пункты подготовили и обновили к зимеСмотреть фотографии
18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
16:15
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»Смотреть фотографии
15:25
Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманахСмотреть фотографии
15:04
На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
 