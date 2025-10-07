В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр Черных





В Волгограде скончался доцент, преподаватель кафедры физической культуры Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) Александр Тихонович Черных. Об этом 7 октября ИА «Высота 102» сообщили коллеги Александра Тихоновича.

Александр Тихонович был талантливым педагогом, посвятившим свою жизнь развитию физического воспитания и спорта среди студентов. Его многолетний труд на кафедре физвоспитания, в студенческом лагере «Тумак», в легкоатлетических секциях оставил неизгладимый след в сердцах коллег, учеников и всего университетского сообщества.

– Он вдохновлял молодых людей на активный образ жизни, способствуя не только физическому здоровью, но и формированию характера и командного духа, – вспоминают в вузе. – Он был человеком высокой нравственности, профессионалом своего дела, всегда готовым поделиться знаниями и поддержать. Все мы помним его легендарное чувство юмора. Его уроки и тренировки мотивировали поколения студентов ВолгГТУ к достижениям в спорте, включая участие в различных соревнованиях.

Коллектив ВолгГТУ, коллеги и ученики выражают искренние соболезнования семье и близким Александра Тихоновича.