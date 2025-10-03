«Надеюсь на полный стадион в Волгограде»: Карпин назвал состав сборной России на матч с Ираном 

Сегодня, 3 октября, был опубликован окончательный состав сборной России по футболу, которая 10 октября на «Волгоград Арене» в 20-00 ч. сыграет в товарищеском матче со сборной Ирана, а 14 октября в Москве проведет контрольную встречу с Боливией. Главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин вызвал на данные игры 30 футболистов, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.
Валерий Карпин в интервью сайту РФС заявил, что матчи в Волгограде вызывают у него положительные эмоции. Напомним, товарищеская встреча сборной России и сборной Кубы (8:0) 20 ноября 2023 года на «Волгоград Арене» собрала аудиторию в 40706 зрителей, а матч с соперниками из Сирии 19 ноября прошлого года посетили 35628 болельщиков.
Состав сборной России на предстоящий учебно-тренировочный сбор:
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Напомним, в день матча России и Ирана на «Волгоград Арене» известные в прошлом футболисты проведут автограф-сессию, а для зрителей подготовлена насыщенная предматчевая программа с элементами хореографического шоу. Гимн Российской Федерации перед стартовым свистком исполнит российская и белорусская певица Наталья Подольская. Своим музыкальным выступлением порадует зрителей и группа «Браво».
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!