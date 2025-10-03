«Надеюсь на полный стадион в Волгограде»: Карпин назвал состав сборной России на матч с Ираном 





Сегодня, 3 октября, был опубликован окончательный состав сборной России по футболу, которая 10 октября на «Волгоград Арене» в 20-00 ч. сыграет в товарищеском матче со сборной Ирана, а 14 октября в Москве проведет контрольную встречу с Боливией. Главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин вызвал на данные игры 30 футболистов, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.

Валерий Карпин в интервью сайту РФС заявил, что матчи в Волгограде вызывают у него положительные эмоции. Напомним, товарищеская встреча сборной России и сборной Кубы (8:0) 20 ноября 2023 года на «Волгоград Арене» собрала аудиторию в 40706 зрителей, а матч с соперниками из Сирии 19 ноября прошлого года посетили 35628 болельщиков.

– На предыдущих играх в Волгограде был полный стадион, надеюсь, что так будет и в этот раз. Отличные болельщики, прекрасный город и арена, с нетерпением ждём встречи! – отметил наставник нашей команды.

Состав сборной России на предстоящий учебно-тренировочный сбор:

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники

Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва).

Полузащитники

Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону).

Нападающие

Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

Напомним, в день матча России и Ирана на «Волгоград Арене» известные в прошлом футболисты проведут автограф-сессию, а для зрителей подготовлена насыщенная предматчевая программа с элементами хореографического шоу. Гимн Российской Федерации перед стартовым свистком исполнит российская и белорусская певица Наталья Подольская. Своим музыкальным выступлением порадует зрителей и группа «Браво».

