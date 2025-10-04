«Спартак-Волгоград» проиграл «КОС-Синтезу» в матче за Суперкубок России по водному поло





Ватерполисты волгоградского «Спартака» сегодня, 4 октября, в матче за Суперкубок России уступили казанскому «КОС-Синтезу» со счётом 9:10. Интрига в игре, прошедшей в столичном бассейне «Динамо», держалась до последнего, но все-таки клуб из Татарстана оставил концовку за собой и стал обладателем первого трофея сезона 25/26.

«Спартак» и «КОС-Синтез» являются принципиальными соперниками и часто встречаются между собой в финалах российских турниров. В частности, это интересное противостояние состоялось в решающей стадии двух отечественных турниров прошлого сезона. Напомним, оба раза выиграл коллектив из Татарстана, оформивший тем самым золотой дубль. Хороший шанс взять реванш за эти поражения был сегодня у спартаковцев в Суперкубке.

Начало матча, состоявшегося в рамках презентации созданной «Евразийской ватерпольной лиги», осталось за волгоградскими ватерполистами. Дважды подряд отличился защитник Михаил Иванков, а затем Константин Шейкин довел счёт до крупного - 3:0. На исходе первой четверти Константин Киселёв сократил отставание в большинстве. На старте второй восьмиминутки отрыв «плюс три» восстановил Сергей Буланаев. Вскоре соперники обменялись промахами с пенальти - пятиметровые броски не реализовали Киселёв и Буланаев.

Концовка периода осталась за «Синтезом», который заметно прибавил в атаке и устремился в погоню. Казанцы успешно справились с этой задачей. В результате точное попадание Аделя Латыпова установило равенство на табло по итогам первой половины матча - 4:4.

В третьей четверти казанская команда завладела инициативой и в роли догоняющих оказались теперь уже волгоградцы. Этот отрезок остался за «Синтезом» - 4:3, а общий счет матча к началу заключительной четверти также был в пользу действующих чемпионов России - 8:7.

В последней восьмиминутке Латыпов довёл преимущество клуба из Татарстана до двух мячей. Наставник «Спартака» Владимир Карабутов взял тайм-аут, чтобы попытаться переломить ситуацию. И шансы спастись от поражения у красно-белых были. На последних минутах захватывающего противостояния отрыв до минимума сократил Шейкин. Спартаковцам необходимо было поскорее вернуть мяч себе, провести еще одну результативную атаку и сравнять счёт до финальной сирены.

К сожалению, «решающее слово» оказалось за казанскими ватерполистами. Николай Лазарев дальним попаданием «прошил» голкипера Петра Федотова. Тимур Шайхутдинов затем ответил голом престижа. Окончательный результат Суперкубка - 10:9. Таким образом, клуб из Татарстана завоевал уже третий трофей за последние несколько месяцев, а красно-белые вновь остановились в шаге от победы в турнире.

Уже на следующей неделе стартует чемпионат России. В рамках первого тура (с 8 по 12 октября) «Спартак» в бассейне на Семи ветрах в Волгограде сыграет с питерской «Балтикой» и молодёжной сборной Санкт-Петербурга.

Напомним, Владимир Карабутов в недавнем интервью сайту V102.RU рассказал о пополнении команды воспитанниками спортивной школы, задачах на предстоящий сезон и пригласил болельщиков на домашние матчи «Спартака».

«КОС-Синтез» (Казань):

Чирков, Лазарев (2 мяча), Киселёв (1), Одинцов (1), Пронин (2), Деревянкин, Закиров, Зиннуров (1), Латыпов (3), Васильев, Лисунов, Шепелев, Костров, Ярлыченко.

«Спартак-Волгоград»:

Федотов, Еськов, Носаев, Нежинский, Усов, Шулев, Иванков (3), Буланаев (1), Андрюков, Рудай, Шейкин (4), Шайхутдинов (1), Трусов, Жабкин.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

