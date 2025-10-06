Спорт

Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-Иран

Спорт 06.10.2025 09:50
Стало известно, какая песня прозвучит после финального свистка на товарищеском матче сборных России и Ирана в Волгограде. По информации ТГ «Стадион «Волгоград Арена», группа «Браво» исполнит хит «Дорога в облака».

Напомним, как сообщало V102.RU,  легендарная группа во главе с солистом Робертом Ленцем исполнит свои лучшие песни на BetBoom фестивале болельщиков, который пройдёт на площади перед «Волгоград Ареной» 10 октября. 

Также зрителей ждут разнообразные активности, автограф-сессии с известными футболистами и хореографическое шоу перед началом матча. 

Фото V102.RU (архив)

