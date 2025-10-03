Спорт

Главный тренер ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград» Владимир Карабутов: «Наша цель – чемпионство»

03.10.2025
Ватерполисты волгоградского «Спартака» 4 октября в Москве сыграют за Суперкубок России со своим принципиальным соперником – казанским «КОС-Синтезом». Начало матча в местном бассейне «Динамо» – в 12-00 ч. Эта игра, которую в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», откроет сезон 25/26 в мужском отечественном водном поло. 

Перед стартом очередного сезона главный тренер «Спартака» Владимир Карабутов в интервью ИА «Высота 102» подвел итоги чемпионата и Кубка России 24/25. Также наставник рассказал о пополнении основного состава игроками из волгоградской спортивной школы и обозначил традиционно амбициозные цели на предстоящий сезон.


Отметим, под руководством заслуженного тренера России Владимира Карабутова «Спартак» восемь раз становился чемпионом России (с 2011 по 2017-й и в 2023 году). Однако в последние два сезона чемпионский титул завоевывал «КОС-Синтез», который оба раза в финальной серии оказывался сильнее волгоградского клуба. Также казанский коллектив одержал победу в Кубке страны в 2024 и 2025 годах, а спартаковцы в этих розыгрышах заняли третье и второе место соответственно. Итоги соревнований кампании 24/25 подвел наставник «Спартака».

– В прошлом сезоне не сразу мы набрали необходимую форму. Были определенные проблемы в игре. Но к решающим стадиям удалось подойти в хорошем состоянии. Благодаря этому в полуфинале Суперлиги прошли достаточно крепкое астраханское «Динамо-СШОР» (волгоградцы победили в серии со счётом 3:1) и заслуженно завоевали право сыграть за чемпионство. Несмотря на поражение в финале, считаю, что результат в чемпионате показали хороший. В Кубке то же самое – дошли до решающего поединка, но снова уступили «КОС-Синтезу». Теперь готовимся к новому сезону, – заявил Владимир Карабутов.

Костяк волгоградской команды перед выступлением в предстоящих чемпионате и Кубке России сохранился. Покинул стан красно-белых защитник Дмитрий Савченко, а на вратарской позиции конкуренцию опытному Петру Федотову составит вернувшийся из армии и приступивший к тренировочному процессу Тимофей Коваленко. К работе со спартаковской основой  привлечены юные перспективные ватерполисты – воспитанники волгоградской спортивный школы. 

Защитник Иван Сергеев и центральный нападающий Сергей Малахов включены в заявку клуба для участия в Евразийской лиге. Оба спортсмена 2009 года рождения. Важно, что они будут получать практику в юношеских соревнованиях. Конечно, очень рассчитываем на то, что ребята уже в недалёком будущем закрепятся в основном составе и проявят себя на взрослом уровне. Вижу у них большой потенциал. Все игроки, которые ранее приходили в главную команду из спортшколы, со временем прогрессировали. Следим за ближайшим резервом со стадии старших юношеских команд. Рады успехам ребят на соревнованиях. Но на этом этапе пока рано говорить, кто из них закрепится в главной команде. Надо больше времени за ними понаблюдать. Надеемся, что процесс по привлечению своих воспитанников в основную команду продолжится с тем же успехом. А усиление со стороны,  если и будем рассматривать, то скорее всего, уже только на долгосрочную перспективу - сезон 2026/27, – подчеркнул специалист.

Владимир Карабутов считает, что кадровый ресурс «Спартака» позволяет рассчитывать на возвращение титула чемпионов России, который красно-белые в последний раз добывали два года назад.

– Состав, который есть у нас сейчас, уже максимально сыгран. Наши ватерполисты выступают друг с другом несколько сезонов подряд. Игровые связки, которые мы готовили на протяжении всего этого времени, очень хорошо работают. У команды есть все для борьбы за чемпионство. Физическая подготовка и достаточный опыт на хорошем уровне сейчас. Поэтому логично решили, что, если кого-то и брать в этот состав, то только своих ребят из спортшколы. Сформирован необходимый «сплав» опыта и молодости, – рассказал опытный наставник.

Предсезонные сборы спартаковцы провели в Волгограде.

Каждый год мы начинаем проводить физическую подготовку у себя дома. К сожалению, не было спаррингов в ходе предсезонки. Команды сформировали свою программу до того, как мы успели с ними договориться по поводу товарищеских матчей. Это единственный минус пока что. Будем дорабатывать некоторые моменты уже по ходу сезона – начинается он в начале октября и заканчивается только в июне. Много есть аспектов, где надо нам добавить. Но при любом нашем состоянии и игровой форме мы выходим побеждать. В том числе, такой настрой на предстоящий Суперкубок России 4-го числа, а затем традиционно будем решать самые высокие задачи в чемпионате и Кубке страны, – отметил главный тренер «Спартака». 

В мужском чемпионате, который в этом сезоне будет носить название «Евразийская ватерпольная лига», выступят 10 лучших команд России и национальная сборная Беларуси.

Помимо традиционно сильных «Синтеза» и «Динамо-СШОР» отмечу столичный «Восток» и питерскую «Балтику», которые прогрессируют в последние годы. Эти команды будут бороться за медали. Думаю, что конкуренция в предстоящем сезоне в плане борьбы за награды вырастет, –  прогнозирует наставник красно-белых.  

В стартующем уже на следующей неделе чемпионате «Спартак-Волгоград» продолжит проводить домашние матчи в родном бассейне спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта на Семи ветрах. В первом туре, который пройдет в Волгограде с 8 по 12 октября, красно-белые встретятся со своими соперниками по группе «Г» - «Балтикой» и молодежной сборной Санкт-Петербурга. Полный календарь игр доступен на сайте Федерации водных видов спорта России. Волгоградская команда очень рассчитывает на поддержку родных трибун.

Мы всегда рады видеть наших преданных болельщиков. У нас есть фанаты, которые на протяжении многих лет посещают наши матчи вне зависимости от уровня соперника. Конечно, в Волгограде любят водное поло, которое обладает большими победными традициями. А наша задача – не словами, а делом отблагодарить болельщиков положительными результатами и хорошей игрой, – подытожил главный тренер «Спартака». 

Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

