Волгоградский «Ротор» 5 октября сыграет с «Нефтехимиком» в гостях

Спорт 04.10.2025 21:10
Волгоградский «Ротор» завтра, 5 октября, в 13-м туре Первой лиги на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало матча в 18-00 ч. 

Напомним, в прошлом туре прервалась четырёхматчевая беспроигрышная серия «Ротора» в Первой лиге. Волгоградцы в гостях уступили ярославскому «Шиннику» со счётом 0:2. На данный момент «Ротор» занимает пятое место с 21 очком в активе и отстаёт всего на один балл от идущего четвертым «Челябинска» и на три от занимающего вторую строчку «Урала».

«Нефтехимик», традиционно являющийся середняком первенства, не очень удачно начал текущий сезон. Нижнекамцы в первых восьми матчах одержали только одну победу и трижды уступили. Но затем команда из Татарстана под руководством своего многолетнего главного тренера Кирилла Новикова сыграла вничью на выезде с одним из главных фаворитов турнира «Уралом» и  обыграла «Енисей», ульяновскую «Волгу».  И в прошлом туре нижнекамский клуб в родных стенах оказался сильнее тульского «Арсенала» - 1:0. В результате победной серии «Нефтехимик» поднялся на восьмую позицию с 17-ю очками. 

Благодаря успешному выступлению «Ротора» и «Нефтехимика» в Первой лиге в сентябре (оба коллектива набрали по 10 очков) Бояринцев и Новиков попали в список претендентов на звание лучшего тренера первого месяца осени.

В составе «Нефтехимика» экс-форвард волгоградского клуба Рашид Магомедов отметился тремя забитыми мячами. Наверняка для него встреча с бывшими одноклубниками будет весьма принципиальной. За сине-голубых в 2023 году 28-летний нападающий в 14 матчах забил три гола. 

Отметим, изначально эта игра должна была пройти на «Волгоград Арене», но для подготовки газона ко встрече сборных России и Ирана 10 октября было принято решение перенести матч между «Ротором» и «Нефтехимиком» в Республику Татарстан. Соответственно, игра второго круга пройдет в Волгограде. Таким образом, «Ротор» с учётом кубкового противостояния с «Велесом» проведет четыре встречи подряд на выезде.

В сезоне 2024/25 соперники обменялись домашними победами (1:0 в Нижнекамске и Волгограде). На этот раз игра также ожидается на три результата. В игре с «Нефтехимиком» снова будет доступен защитник Денис Фомин, пропускавший встречу с черно-синими из-за дисквалификации. Волгоградские футболисты постараются реабилитироваться за поражение от «Шинника», а игроки «Нефтехимика» приложат все усилия для продления своей беспроигрышной серии. 

Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

