ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модель

Транспорт 07.10.2025 13:36
7 октября в администрации Волгоградской области прошло рабочее совещание под председательством Андрея Бочарова. Глава региона вместе со своими заместителями, а также властями Волгограда обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры областного центра и разработку экспертами Высшей школы экономики обновлённой дорожно-транспортной модели миллионного города.

Новая версия концепции дорожно-транспортного планирования должна увидеть свет к июню 2026 года.

- Реализация задач и планов развития Волгоградской области в ближайший десятилетний период позволит нам создать прочную основу для существенного повышения качества жизни людей и развития Волгоградской области в целом на десятилетия вперед. В ходе реализации программ развития будет значительно укреплен технологический суверенитет нашей страны по отдельным направлениям промышленного и агропромышленного комплексов, что, конечно, позволит Волгоградской области, используя в том числе новые появившиеся конкурентные преимущества региона, сформированные в период реализации 10-летней программы развития, находиться в числе регионов-лидеров России, - подчеркнул глава региона.

По словам руководителя, специалистам предстоит разработать планы развития Волгограда и Волжского, а также всех муниципальных образований области.

Обновлённый документ транспортного планирования должен учитывать ранее разработанную региональную транспортную концепцию, а также предложить пути решения наболевших транспортных вопросов.

Главой региона перед экспертами института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ поставлены задачи предусмотреть возможность: введения приоритетного проезда общественного транспорта, формирования транспортных развязок, минимизации аварийности на дорогах, увеличения средней скорости передвижения, улучшения транспортной доступности Красноармейского района и территорий вдоль берега Волги, расширения использования карты «Волна», создания транспортно-пересадочных узлов и центров пассажирского обслуживания, развития эко-транспорта.

Отметим, ранее 7 октября Андрей Бочаров посетил ремонтный завод ВЭТА.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

