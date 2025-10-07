



Накануне отопительного сезона жителей Волгограда, чьи дома обогреваются электроотоплением, предупредили о необходимости предоставить подтверждающие документы для расчёта по минимальному тарифу в пределах наибольшего тарифного диапазона, действующего в отопительный сезон. Сделать это нужно, сообщает ИА «Высота 102», уже сейчас. В противном случае платить придется по итогам месяца больше, чем хотелось бы.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Волгоградской области тарифы на электроэнергию действуют с учетом дифференциации в зависимости от объемов потребления. Простыми словами: чем выше потребление, тем выше тариф.

– Те, кто проживает в частном доме и отапливается электрокотлом, в осенне-зимний период могут рассчитывать на минимальный тариф 4,64 руб./кВт*ч в пределах 3900 киловатт*час в месяц, – дополнительно поясняют специалисты ПАО Волгоградэнергосбыт». – Чтобы платить по минимальному тарифу, как раз и нужно сейчас подать соответствующие документы. Если этого не сделать, то диапазон будет уже в пределах 1900/1500 кВт/ч в месяц и совершенно по другой цене за киловатт в час.

Чтобы известить о наличии электроотопительной установки и воспользоваться минимальным тарифом с расширенным диапазоном потребления, волгоградцам необходимо:

1. Предоставить в «Волгоградэнергосбыт» копии технического паспорта жилого помещения, подтверждающего оборудование дома стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками.

2. При отсутствии технического паспорта жилого помещения можно предоставить:

а) в многоквартирном доме – копию технического паспорта МКД, при его отсутствии – копию проектной документации;

б) в отношении частных домов: в случае подтверждения оборудования дома только электроотопительными установками или электроотопительными установками и стационарными электроплитами для приготовления пищи и при отсутствии централизованного газоснабжения и централизованного теплоснабжения, а также в случае подтверждения оборудования дома только стационарными электроплитами при отсутствии централизованного газоснабжения (при одновременном предоставлении):

справку поставщика газа об отсутствии централизованного газоснабжения (в случае если ранее не предоставлялась);

заявление с приложением копии технического паспорта (свидетельства) на соответствующую стационарную электроплиту/ электроотопительную установку.

– Если же в многоквартирном или жилом доме технически предусмотрено предоставление коммунальной услуги по газоснабжению - наличие стационарной электроплиты и (или) электроотопительной установки не является основанием для применения понижающего коэффициента, – уточняют специалисты.

Напомним, что подать документы можно лично в сбытовом участке «Волгоградэнергосбыт» по месту жительства, а также дистанционно: в личном кабинете на сайте компании.Третий способ: отправить копии документов по электронной почте.

И еще – важное предупреждение.

– Учитывая погодные реалии нашего региона, счет за октябрь с большой вероятностью придет с диапазоном отопительного периода, – предупреждают волгоградцев энергетики. – Дело в том, что начало отопительного периода устанавливается в зависимости от температурных особенностей региона. Так как расчетным периодом является календарный месяц, если хотя бы один день в месяце официально включается отопление, диапазон объемов потребления для отопительного периода применяется ко всему расчетному периоду, то есть месяцу.

Фото: shedevrum.ai