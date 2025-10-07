Волгоградца оштрафовали на 5 тысяч за потасовку с врачом





В Дзержинском районе Волгограда суд наказал местного жителя, устроившего 26 января 2025 года дебош в приёмном покое ГУЗ «ГКБСМП № 25». Мужчина обматерил медика, после чего начал распускать руки.

По информации прокуратуры, куда впоследствии обратился доктор, в тот день дебошир доставил в больницу своего знакомого. Однако в медицинском заведении потерял над собой контроль.

- Мужчина стал хватать доктора за форму и руки, толкать его, а также причинять физическую боль, не позволяя последнему выполнять свои обязанности по оказанию медицинской помощи доставленному пациенту. Сопровождающий пациента толкнул доктора в дверь, в связи с чем после подобного приёма врачу-терапевту самому понадобилась медицинская помощь,- уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Остудить пыл вошедшего во вкус хулигана удалось лишь сотрудникам Росгвардии.

Отметим, после многомесячных разбирательств и следственных действий решением суда дебошир привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.