Гандболистки «Динамо-Синары» уступили ЦСКА в Москве





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 3 октября, на выезде со счётом 25:27 уступили московскому ЦСКА в очередном туре женской Суперлиги.

Напомним, армейки являются действующими чемпионками России. В прошлом розыгрыше турнира «Динамо-Синара» и ЦСКА встречались дважды между собой на стадии четвертьфинала. В стартовом матче плей-офф в Волгограде бело-голубые сотворили настоящую сенсацию и одержали первую победу за всю историю очного противостояния с красно-синими (29:23). Но в ответной встрече класс ЦСКА сказался. Подопечные известной в прошлом волгоградской гандболистки Людмилы Бодниевой победили в родных стенах - 41:28 и прошли тогда в полуфинал, а динамовки заняли по итогам турнира пятое место.

К сегодняшнему матчу бело-голубые подошли с одной победой в активе и двумя поражениями. В прошлой игре «Синара» уступила дома действующим вице-чемпионкам страны - «Ростов-Дону» - 21:38. А армейки, в чьих рядах выступают экс-гандболистки волгоградского клуба Анна Верещак, Антонина Санталова, Юлия Козаченко, Варвара Сёмина и Софья Васильева, до сегодняшнего дня лидировали в таблице, выиграв во всех трех проведенных ранее встречах.

Счёт в матче с ЦСКА открыли гости. Семиметровый штрафной бросок реализовала София Чуракова. Затем хозяйки забросили четыре мяча подряд и тем самым убежали в отрыв. Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев из-за столь неудачного отрезка использовал первый тайм-аут.

Во второй половине тайма динамовки не могли забросить на протяжении девяти минут. За этот период времени красно-синие отличились четырежды и снова оформили комфортное преимущество в «плюс шесть». Голевую засуху волгоградок прервала Чуракова с очередного реализованного семиметрового. К перерыву ЦСКА уверенно вёл в счёте - 15:10.





Во второй 30-минутке столичные спортсменки продолжили лидировать. Большой вклад в итоговый успех внесла голкипер ЦСКА Полина Маркина, поймавшая кураж и отразившая несколько бросков соперниц, которые в случае попадания могли заметно изменить ход сегодняшнего противостояния. Увы, реализация бело-голубых была не на самом высоком уровне, что в играх с фаворитами чемпионата имеет важное значение.

В концовке волгоградки приблизились на расстояние «минус три», но догнать армеек они уже не успели. Валентина Минченко забросила мяч престижа под занавес встречи. Итоговый счёт - 27:25 в пользу ЦСКА. Подопечные Людмилы Бодниевой продолжают идти в нынешнем сезоне со стопроцентным показателем побед.

Лучшим игроком в составе гостей признана Минченко, забросившая в общей сложности четыре мяча. Загороднева и Чуракова отметились шестью точными попаданиями. В стане хозяек лучшей стала Полина Маркина, отразившая 18 из 39 бросков с показателем в 46% надёжности.

Бело-голубые оказали достойную борьбу во второй половине матча, но потерпели третье поражение подряд. В следующей игре волгоградские гандболистки на родной «Динамо Арене» 8 октября сыграют с клубом «Уфа-Алиса».

Фото: ПГК ЦСКА /t.me

