Волгоградские чекисты побывали на родине погибшего в Чечне коллеги





В Новополтавской средней школе почтили память майора Александра Кораблева, погибшего при исполнении в 2001 году в Чечне. В мероприятиях приняли участие сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Напомним, что средняяя школа, расположенная в Новой Полтавке, носит имя Александра Геннадьевича Кораблева. В преддверии годовщины его гибели ежегодно здесь проходят «Вахты памяти». В этом году в канун годовщины также состоялась торжественная церемония вступления первоклассников в детское общественное движение «Орлята России», учащиеся, учителя школы и коллеги Александра возложили цветы на его могиле.

– Александр Кораблев окончил школу в селе Новая Полтавка Старополтавского района Волгоградской области, в 1995 г. - Волгоградский педагогический институт. Работал учителем в родной школе. С 1996 года - в органах безопасности. Служил на оперативных должностях в УФСБ России по Волгоградской области, – напоминают в главке регионального ФСБ России. –В 2000 году его как способного, перспективного офицера направляют в служебную командировку в Чеченскую Республику. Неоднократно участвовал в специальных операциях по освобождению заложников, изъятию оружия и боеприпасов.





5 октября 2001 года Александр Кораблев возглавил оперативную группу, выехавшую на разведку местности. При подъезде к населенному пункту Керла-Юрт Грозненского района автомобиль с сотрудниками подорвался на управляемом фугасе и подвергся обстрелу. Александр Кораблев получил тяжелые ранения, от которых скончалмя. С

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно. Захоронен на кладбище селе Новая Полтавка.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области