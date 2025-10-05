«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениями





В этот уик-энд волгоградская команда «Волжаночка-ГРАСС» провела первые матчи в Высшей лиге «Б» женского чемпионата России по волейболу. В гости к нашей команде пожаловала «Спарта» из Нижнего Новгорода, которая еще в прошлом сезоне играла в Суперлиге. Однако проблемы нижегородок были настолько велики, что, выбыв из Суперлиги по спортивному принципу, руководство клуба опустило команду еще на лигу ниже. Конечно, и состав соперниц изменился на 100 процентов.

В субботней игре матч прошел практически в равной борьбе. Любая из команд могла брать каждую из партий, и все решалось в концовках. Чуть больше в этих концовках везло нижегородкам, которые в итоге выиграли – 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:18). У хозяек площадки самыми результативными в атаке стали Злата Кравченко и Софья Багрова, набравшие по 19 очков.

Воскресный матч прошел под полным контролем гостевой команды. Лишь во второй партии волгоградки провели хороший отрезок, вышли на +3, но в итоге позволили себя обыграть. «Спарта» одержала заслуженную победу – 3:0 (25:19, 25:23, 25:13). Багрова принесла своей команде 11 очков, по 7 – Ева Юдина и Анастасия Буялова.

18 и 19 октября «Волжаночка-ГРАСС» проведет две игры в Орле, против одноименного клуба.

Фото: пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС» / Александр Овсиенко