Расследования

В Волгограде начали производить свои трамваи

Расследования 07.10.2025 11:08
0
07.10.2025 11:08


В Волгоградской области реализуется пилотный проект с партнерами из Нижнего Новогорода по производству низкопольных вагонов с новым кузовом на базе телег Татра-ТЗ. Сегодня, 7 октября, глава региона Андрей Бочаров вместе с главой города Владимиром Марченко  проинспектировал работу модернизируемого завода ВЭТА, где не только ремонтируют трамваи и троллейбусы, но и экспериментируют в сфере модернизации и развития общественного транспорта. 

В регионе планируют организовать современный Межрегиональный центр по обслуживанию и капремонту подвижного состава, базой которого станет ремонтный завод ВЭТА. Первый новый вагон на базе Татра уже готов – на днях он пройдет обкатку. В случае успешного испытания производство может стать серийным — потребность в современных вагонах по более низкой стоимости есть во многих регионах.


Напомним, в 2024 году завод приобрел оборудование для капитального ремонта телег — инвестировано 70 млн руб. Мощность возросла с 60 до 100 комплектов в год. Также предприятие способно капитально ремонтировать троллейбусы. В 2024-2025 года на площадке уже выполнены текущий и капитальный ремонты порядка 140 единиц транспорта.

Глава региона высоко оценил работу по обновлению подвижного состава

– Город очень достойно выполнил эту задачу, провел испытания восстановленных трамваев на пассажирских линиях, – отметил Андрей Бочаров. – Следующий этап – создание на базе нашего предприятия современного производственного комплекса по проведению массовых капитально-восстановительных ремонтов.


Напомним, ранее Андрей Бочаров заявлял о необходимости обновления общественного транспорта в Волжском и в Красноармейском районе Волгограда. Вклад местного завода в выполнение этой задачи неоценим с учетом выпуска порядка 10-20 полностью обновленных трамваев в год. 


Справка. За последние три года в Волгограде закуплено 62 трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус, 354 автобуса — всего 549 единиц. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы ГЧП. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры.

Фото администрации Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.10.2025 12:11
Расследования 07.10.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 15:04
Расследования 06.10.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 14:23
Расследования 06.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 13:24
Расследования 06.10.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 12:28
Расследования 06.10.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 08:12
Расследования 06.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2025 12:57
Расследования 05.10.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 21:37
Расследования 04.10.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 20:06
Расследования 04.10.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 19:41
Расследования 04.10.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 13:42
Расследования 04.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 10:34
Расследования 04.10.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 14:28
Расследования 03.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 13:34
Расследования 03.10.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 12:41
Расследования 03.10.2025 12:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Под Волгоградом вышел из строя паромСмотреть фотографии
13:39
Слюсарь назвал критически опасным состояние систем ЖКХ в регионеСмотреть фотографии
13:36
ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модельСмотреть фотографии
12:54
Волгоградские чекисты побывали на родине погибшего в Чечне коллегиСмотреть фотографии
12:50
Волгоградца оштрафовали на 5 тысяч за потасовку с врачомСмотреть фотографии
12:35
В волгоградской городской электричке состоялся музыкальный «Квиз-экспресс»Смотреть фотографии
12:25
«По дну можно ходить пешком»: волгоградцы засняли жуткие кадры высохших ериков и озёр на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защитуСмотреть фотографии
12:02
При поддержке «Красного октября» начали обучение 100 первокурсников профильных колледжейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр ЧерныхСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
08:42
Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужуСмотреть фотографии
08:22
Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцыСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:10
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
07:00
В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВОСмотреть фотографии
06:38
Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:05
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:30
Родным погибшего героя под Волгоградом передали медаль ЖуковаСмотреть фотографии
19:03
На матч России и Ирана в Волгограде реализовано 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
18:54
В Волгограде тепловые пункты подготовили и обновили к зимеСмотреть фотографии
18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
 