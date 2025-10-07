В Волгограде начали производить свои трамваи





В Волгоградской области реализуется пилотный проект с партнерами из Нижнего Новогорода по производству низкопольных вагонов с новым кузовом на базе телег Татра-ТЗ. Сегодня, 7 октября, глава региона Андрей Бочаров вместе с главой города Владимиром Марченко проинспектировал работу модернизируемого завода ВЭТА, где не только ремонтируют трамваи и троллейбусы, но и экспериментируют в сфере модернизации и развития общественного транспорта.

В регионе планируют организовать современный Межрегиональный центр по обслуживанию и капремонту подвижного состава, базой которого станет ремонтный завод ВЭТА. Первый новый вагон на базе Татра уже готов – на днях он пройдет обкатку. В случае успешного испытания производство может стать серийным — потребность в современных вагонах по более низкой стоимости есть во многих регионах.





Напомним, в 2024 году завод приобрел оборудование для капитального ремонта телег — инвестировано 70 млн руб. Мощность возросла с 60 до 100 комплектов в год. Также предприятие способно капитально ремонтировать троллейбусы. В 2024-2025 года на площадке уже выполнены текущий и капитальный ремонты порядка 140 единиц транспорта.

Глава региона высоко оценил работу по обновлению подвижного состава

– Город очень достойно выполнил эту задачу, провел испытания восстановленных трамваев на пассажирских линиях, – отметил Андрей Бочаров. – Следующий этап – создание на базе нашего предприятия современного производственного комплекса по проведению массовых капитально-восстановительных ремонтов.





Напомним, ранее Андрей Бочаров заявлял о необходимости обновления общественного транспорта в Волжском и в Красноармейском районе Волгограда. Вклад местного завода в выполнение этой задачи неоценим с учетом выпуска порядка 10-20 полностью обновленных трамваев в год.





Справка. За последние три года в Волгограде закуплено 62 трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус, 354 автобуса — всего 549 единиц. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы ГЧП. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры.

