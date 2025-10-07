Общество 07.10.2025 12:35
В волгоградской городской электричке состоялся музыкальный «Квиз-экспресс», приуроченный ко Дню компании ОАО «РЖД». Его провели специалисты АО «Волгоградтранспригород», сообщили ИА «Высота 102» в компании.
В игре приняли участие восемь команд, в том числе сборная сотрудников Приволжской магистрали. Участники мероприятия ответили на различные вопросы, связанные с отечественной и зарубежной музыкой и кинематографией. В завершение мероприятия все участники получили памятные сувениры.
