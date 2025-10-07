Общество

«По дну можно ходить пешком»: волгоградцы засняли жуткие кадры высохших ериков и озёр на Сарпинском

07.10.2025 12:25
07.10.2025 12:25


В Кировском районе Волгограда жители острова Сарпинского вновь бьют тревогу из-за катастрофического, по их мнению, обмеления водоёмов. На месте ериков и озёр, которые несколькими месяцами ранее превратились в болота, сейчас образовалась сплошная потрескавшаяся пустошь.



- Сегодня мы пришли к некогда полноводному озеру и увидели вот такую удручающую картину. Посмотрите на дно. Водоём был огромным, а сейчас здесь больше ничего нет. Погибло всё – рыба, водоросли, местные обитатели, - подчеркнула одна из местных жительниц.


Женщина также засняла близлежащие чащи и луга, растения на которых погибли от засухи.


Происходящее волгоградцы связывают с ограничением сброса паводковых вод весной 2025 года.

- У нас и раньше были проблемы с водой, но чтобы до такой степени всё высыхало, я не припомню, - подчеркнула женщина.

Кроме того, обмеление водоёмов ограничивает и водоснабжение местных дачных товариществ и хуторов поливным ресурсом.

Ранее, 15 сентября 2025 года, на патовую ситуацию, складывающуюся на острове, обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Руководитель поручил организовать проверку по факту возможного бездействия должностных лиц.

7 октября стало известно, что следствие всё же возбудило уголовное дело по статье о халатности. Однако данное решение отменено прокурором Кировского района города Волгограда.

В настоящее время СК обжаловало вердикт надзорной инстанции в городской прокуратуре. Кроме того, по жалобам местных жителей возбуждено ещё одно уголовное дело.

Отметим, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования, а также о предпринятых процессуальных решениях.

Фото и видео: Экология Волгограда / t.me

