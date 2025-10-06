



С 3 по 5 октября в Волжском прошёл чемпионат Волгоградской области по мини-футболу в формате 8x8. Победителем турнира стал любительский клуб «Киквидзе», который благодаря этому успеху квалифицировался на чемпионат России в Сочи.

В региональных соревнованиях приняли участие 11 коллективов. По итогам жеребьевки команды были распределены на три группы. В результате групповой стадии в финальную часть вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Формат турнира после игр в группах подразумевал проведение 1/3 финала и «Финала трёх». В прошлом году триумфатором областного первенства стал НВТЗ, который на этот раз в 1/3 финала проиграл «Центуму» со счётом 2:4 и не смог защитить чемпионский титул. А «Киквидзе» в этом раунде обыграл «Ермак» - 2:1. Голами в составе победителей отметились Илья Олейников и Артур Григорян. «Красный Октябрь» в серии пенальти оказался сильнее «МСК-Волжский» - 4:3.

«Красный Октябрь», «Киквидзе» и «Центум» прошли в «Финал трёх», где и разыграли между собой главный трофей. В матче «Киквидзе» и «Центума» была зафиксирована ничья - 1:1. Голами отметились Илья Олейников и Сергей Сечин. При этом «Центум» и «Киквидзе» победили в очных противостояниях «Красный Октябрь» со счетом 2:1 и 7:2 соответственно.

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов в данных матчах победителем турнира стал коллектив из Киквидзенского района Волгоградской области. Отметим, «Киквидзе» только в прошлом году дебютировал в областном чемпионате в этой дисциплине.

Чемпионат России по мини-футболу 8x8, в котором честь Волгоградской области будет защищать «Киквидзе», пройдёт в Сочи с 1 по 8 ноября 2025 года.

