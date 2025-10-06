Спорт

Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8

Спорт 06.10.2025 10:05
0
06.10.2025 10:05


С 3 по 5 октября в Волжском прошёл чемпионат Волгоградской области по мини-футболу в формате 8x8. Победителем турнира стал любительский клуб «Киквидзе», который благодаря этому успеху квалифицировался на чемпионат России в Сочи.

В региональных соревнованиях приняли участие 11 коллективов. По итогам жеребьевки команды были распределены на три группы. В результате групповой стадии в финальную часть вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Формат турнира после игр в группах подразумевал проведение 1/3 финала и «Финала трёх». В прошлом году триумфатором областного первенства стал НВТЗ, который на этот раз в 1/3 финала проиграл «Центуму» со счётом 2:4 и не смог защитить чемпионский титул. А «Киквидзе» в этом раунде обыграл «Ермак» - 2:1. Голами в составе победителей отметились Илья Олейников и Артур Григорян. «Красный Октябрь» в серии пенальти оказался сильнее «МСК-Волжский» - 4:3.

«Красный Октябрь», «Киквидзе» и «Центум» прошли в «Финал трёх», где и разыграли между собой главный трофей. В матче «Киквидзе» и «Центума» была зафиксирована ничья - 1:1. Голами отметились Илья Олейников и Сергей Сечин. При этом «Центум» и «Киквидзе» победили в очных противостояниях «Красный Октябрь» со счетом 2:1 и 7:2 соответственно.

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов в данных матчах победителем турнира стал коллектив из Киквидзенского района Волгоградской области. Отметим, «Киквидзе» только в прошлом году дебютировал в областном чемпионате в этой дисциплине.

Чемпионат России по мини-футболу 8x8, в котором честь Волгоградской области будет защищать «Киквидзе», пройдёт в Сочи с 1 по 8 ноября 2025 года.

Фото: Федерация футбола Волгоградской области/vk.com

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
06.10.2025 09:50
Спорт 06.10.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2025 21:00
Спорт 05.10.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2025 13:55
Спорт 05.10.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2025 21:10
Спорт 04.10.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2025 16:54
Спорт 04.10.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2025 22:12
Спорт 03.10.2025 22:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2025 18:36
Спорт 03.10.2025 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2025 15:55
Спорт 03.10.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2025 21:07
Спорт 30.09.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2025 16:05
Спорт 30.09.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2025 20:36
Спорт 29.09.2025 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2025 18:19
Спорт 29.09.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2025 20:30
Спорт 28.09.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2025 07:01
Спорт 28.09.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2025 20:43
Спорт 27.09.2025 20:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
 