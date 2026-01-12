Под Волгоградом похоронят почетного речника Ивана Попова





Сегодня, 12 января, в поселке Пятиморск Калачевского района похоронят Ивана Попова, который более 35 лет возглавлял Донской район гидросооружений и судоходства. Об этом сообщила районная газета «Борьба». Ему было 76 лет.

Иван Михайлович был почетным работником речного флота, почетным работником транспорта России, почетным гражданином Калачевского района и обладателем многочисленных наград Министерства транспорта РФ, Волгоградской областной думы и губернатора.



Его считают человеком-созидателем, по его инициативе в поселке появился уникальный Парк Истории Государства Российского. Даже, будучи на пенсии, он принимал активное участие в жизни поселка.



- Он жил своим делом, постоянно учился, увлекался историей и обладал редким даром — вести за собой людей, находить единомышленников и вдохновлять на создание прекрасного. Его организаторский талант сочетался с большой душевной теплотой и умением делиться своими знаниями, - говорится в некрологе.



Память о Иване Михайловича Попове всегда останется в летописи Калачевского района и в сердцах тех, кто его знал и ценил.





