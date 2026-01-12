Мошенники прикинулись главой города Волгоградской области





Глава Камышина Волгоградской области Станислав Зинченко на своей странице в соцсети предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени. По словам чиновника, неизвестные отправляют жителям сообщения с подставных номеров якобы от имени главы и сотрудников городской администрации, призывая их пообщаться с «представителями спецслужб» или перейти по фейковым ссылкам.

- Переход по таким ссылкам может обернуться потерей таких аккаунтов и получением доступа к личным данным. Это может привести к существенным финансовым потерям и другим неприятностям, - предостерег чиновник.



Ранее сообщалось о подобных выходках мошенников, которые отправляли сообщения от имени глав других районов Волгоградской области и чиновников администрации областного центра.





