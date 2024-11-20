Вспоминаем, как это было: сборная России разгромила Сирию в Волгограде со счетом 4:0





Сборная России накануне, 19 ноября, на «Волгоград Арене» разгромила команду Сирии со счетом 4:0 в своем заключительном товарищеском матче в 2024 году, сообщает V102.RU. Сборная России накануне, 19 ноября, на «Волгоград Арене» разгромила команду Сирии со счетом 4:0 в своем заключительном товарищеском матче в 2024 году, сообщает V102.RU.





Конечно, хозяева были изначальными явными фаворитами противостояния. Уверенность в успехе выражали и многие болельщики, делясь предматчевыми прогнозами на территории арены незадолго до начала игры. К слову, на трибунах на этот раз собрались 35628 болельщиков. Это меньше, чем было в прошлогоднем поединке с Кубой, но атмосфера на арене и в этот вечер от этого была не менее праздничной. Яркая шоу-программа, множество российских флагов, поддержка болельщиков из разных городов с кричалками «Вперед, Россия!», баннер на трибунах с просьбой вернуть в состав национальной команды нападающего Артема Дзюбу, которому осталось забить всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. Все эти атрибуты сопровождали вчерашнее противостояние с гостями c Ближнего Востока.

Конечно, хозяева были изначальными явными фаворитами противостояния. Уверенность в успехе выражали и многие болельщики, делясь предматчевыми прогнозами на территории арены незадолго до начала игры. К слову, на трибунах на этот раз собрались 35628 болельщиков. Это меньше, чем было в прошлогоднем поединке с Кубой, но атмосфера на арене и в этот вечер от этого была не менее праздничной. Яркая шоу-программа, множество российских флагов, поддержка болельщиков из разных городов с кричалками «Вперед, Россия!», баннер на трибунах с просьбой вернуть в состав национальной команды нападающего Артема Дзюбу, которому осталось забить всего один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. Все эти атрибуты сопровождали вчерашнее противостояние с гостями c Ближнего Востока.





Хотя первый тайм для подопечных Валерия Карпина оказался весьма непростым. При имеющейся территориальной инициативе хозяева редко доводили дело до острых ударов. На 20-й минуте счет мог открыть крайний защитник Илья Самошников. 27-летний футболист мощно пробил, однако немного ему не хватило везения — мяч угодил в штангу. На добивании оказался форвард Константин Тюкавин, который не попал в створ и упустил хорошую возможность отличиться.

Хотя первый тайм для подопечных Валерия Карпина оказался весьма непростым. При имеющейся территориальной инициативе хозяева редко доводили дело до острых ударов. На 20-й минуте счет мог открыть крайний защитник Илья Самошников. 27-летний футболист мощно пробил, однако немного ему не хватило везения — мяч угодил в штангу. На добивании оказался форвард Константин Тюкавин, который не попал в створ и упустил хорошую возможность отличиться.





Долгожданный гол в исполнении сборной России зрители увидели на 33-й минуте. Илья Самошников выбросил игровой снаряд из аута. Мяч после отскока отлетел к Даниилу Фомину, после чего результативно «выстрелил» издалека центральный защитник Максим Осипенко. Наконец-то счет был открыт к ликованию трибун волгоградского стадиона. Однако по итогам первого тайма преимущество хозяев в какой-то мере неожиданно было всего лишь минимальным — 1:0.

Долгожданный гол в исполнении сборной России зрители увидели на 33-й минуте. Илья Самошников выбросил игровой снаряд из аута. Мяч после отскока отлетел к Даниилу Фомину, после чего результативно «выстрелил» издалека центральный защитник Максим Осипенко. Наконец-то счет был открыт к ликованию трибун волгоградского стадиона. Однако по итогам первого тайма преимущество хозяев в какой-то мере неожиданно было всего лишь минимальным — 1:0.





На старте второй половины российские футболисты снова пошли в атаку. Один из самых активных игроков в составе нашей сборной Илья Самошников с острого угла технично перебросил мяч через вратаря в дальний угол и увеличил отрыв до двух голов. Россияне после этого создали еще несколько опасных моментов, однако не могли их реализовать до определенного времени.

На старте второй половины российские футболисты снова пошли в атаку. Один из самых активных игроков в составе нашей сборной Илья Самошников с острого угла технично перебросил мяч через вратаря в дальний угол и увеличил отрыв до двух голов. Россияне после этого создали еще несколько опасных моментов, однако не могли их реализовать до определенного времени.





На 66-й минуте вышедший на замену Лечи Садулаев с левого фланга навесил в центр штрафной на капитана команды Алексея Миранчука. Атакующий полузащитник американской «Атланты Юнайтед» неотразимо для сирийского голкипера пробил головой, доведя счет до крупного. После этого хозяева слегка расслабились, немного снизив давление. Азиатской сборной удалось даже провести пару опасных комбинаций. Но в одном эпизоде спас вратарь Александр Максименко, проводивший всего вторую встречу в карьере в составе российской сборной, а в другой атаке сирийский игрок попал в штангу.

На 66-й минуте вышедший на замену Лечи Садулаев с левого фланга навесил в центр штрафной на капитана команды Алексея Миранчука. Атакующий полузащитник американской «Атланты Юнайтед» неотразимо для сирийского голкипера пробил головой, доведя счет до крупного. После этого хозяева слегка расслабились, немного снизив давление. Азиатской сборной удалось даже провести пару опасных комбинаций. Но в одном эпизоде спас вратарь Александр Максименко, проводивший всего вторую встречу в карьере в составе российской сборной, а в другой атаке сирийский игрок попал в штангу.





Финальная точка в матче была поставлена в заключительной десятиминутке основного времени. Футболист сборной Сирии Матер сбил в штрафной Евгения Морозова, в результате чего главный арбитр поединка из Саудовской Аравии Маджид Аль-Шамрани назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Максим Осипенко, таким образом оформивший дубль. Концовку встречи соперники доиграли уже в более спокойном темпе.

Финальная точка в матче была поставлена в заключительной десятиминутке основного времени. Футболист сборной Сирии Матер сбил в штрафной Евгения Морозова, в результате чего главный арбитр поединка из Саудовской Аравии





В итоге уверенная и разгромная виктория сборной России со счетом 4:0! Наша национальная команда на победной ноте завершила 2024 год, в котором подшефные Валерия Карпина провели в общей сложности все пять выигрышных товарищеских матчей. Российские футболисты за год забили 26 голов и ни разу не пропустили. После победы над сборной Кубы спустя год сборная России в Волгограде закрепила успех в матче против соперников из Сирии. А болельщики надеются, что наша национальная команда будет чаще приезжать в Волгоград за победными эмоциями.



