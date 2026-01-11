Авиарейсы в Волгоград из столицы задерживаются из-за снегопада

Несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга не могут пока прилететь в Волгоград из-за метеоусловий. В столице, по данным Росавиации, ситуация в ближайшие сутки не наладится.

- С 21:00 до 08:00 МСК 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега, - говорится в сообщении. - Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов.

В Волгоград пока не могут прилететь два самолета авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» из Шереметьево. Так, один рейс перенесен с 20:45 мск на 21:35 мск, а второй – с 20:35 мск на 01:15 мск. Следовательно, переносятся и обратные рейсы из Волгограда в Москву.

Также задерживается один рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград и еще один обратно.





