Волгоградцам с 12 января нужно снова платить за парковку

В Волгограде с 12 января парковочные места в центре города снова стали платными. Вышедшим на работу горожанам с сегодняшнего дня придется оплачивать парковочные места там, где стоят соответствующие знаки и есть синяя разметка.

Напомним, что на городских парковках бесплатный период длился с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года – на время праздничных дней.

О том, как оплатить парковку, если нет мобильного интернета, читайте в материале на нашем сайте.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!