В открытом Росавиацией аэропорту Волгограда задержаны 4 рейса





Росавиация открыла аэропорт Волгограда на прилет и выпуск бортов после трехчасового запрета. Напомним, ограничения были введены сегодня, 12 января, в 6-04 ч. из-за беспилотной опасности. Они действовали до 8-59 ч.

В настоящее время в воздушной гавани задерживаются четыре рейса московского направления авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Так, прилет одного из них перенесен с 9-35 ч. на 14-10 ч. Второй самолет прибудет в Волгоград в 12-45 ч. вместо 10-45 ч.



По данным Минобороны, в Волгоградской области атак БПЛА не зафиксировано.



