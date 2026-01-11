Происшествия

Фура сложилась пополам от удара на Третьей продольной у Волгограда

Происшествия 11.01.2026 20:45
Крупная авария с участием большегруза произошла вечером 11 января на Третьей продольной под Волгоградом. Как сообщают очевидцы, причиной ДТП стало лопнувшее у фуры колесо.

Грузовик мотало по дороге, после чего он врезался в отбойник. От удара кабину развернуло фактически параллельно прицепу. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС на пожарной машине. Судя по видео, которое сняли очевидцы, спасателям пришлось смывать ГСМ с дороги.

По предварительным данным, движение на участке, где произошло ДТП, затруднено.

По данным Яндекс.Карты, ДТП произошло напротив села Орловка в Городищенском районе.

Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

