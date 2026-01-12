Треть волгоградцев мечтают стать начальниками в 2026 году

О карьерном росте в 2026 году мечтают 31% трудоустроенных жителей Волгоградской области. В их планах не только повышение в должности, но и увеличение своего дохода. Согласно исследованию SuperJob, о взлете карьеры мечтают 35% мужчин и 27% женщин.

Больше всего карьеристов среди молодых работников до 35 лет - 38%. Среди тех, кому 35-44 года, стать начальниками мечтает каждый третий, а среди работников от 45 лет – каждый пятый.

Выше карьерные ожидания и у тех, кто является обладателем диплома о высшем образовании – 34%. Работники со средним профессиональным образованием о повышении в должности мечтают реже – 28%.





