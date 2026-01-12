Сегодня, 12 января, исполняется 118 лет со дня рождения генерал-лейтенанта спецслужб, руководителя сталинградского УНКВД Александра Воронина. Он возглавлял УНКГБ СССР по Сталинградской области с 1938 по 1944 годы и внес неоценимый вклад в Победу над фашистами на Волге.





В 2025 году в память о легендарном чекисте в Горсаду Волгограда по инициативе Совета ветеранов УФСБ России по Волгоградской области был установлен памятник Александру Воронину, а участок улицы Глубокоовражной – от Краснознаменской до Володарского – получил имя главного чекиста Сталинграда.





- В память о легендарном сталинградском чекисте и в честь его 118-летия руководство УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники и ветераны Управления возложили цветы к бюсту А.И. Воронина, - сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.













Справка.

Александр Воронин родился 12 января 1908 года, в деревне Кожанка Муромского уезда Владимирской губернии. Окончил Владимирскую губернскую советско-партийную школу в 1924 году. Вначале пошел работать смазчиком на фабрике стальных изделий, где стал секретарем комсомольской ячейки. Затем работал председателем волостного исполкома Вязнинского уезда, откуда был направлен на строительство Горьковского автозавода. Мечтал посвятить себя автомобилестроению, но судьба распорядилась иначе – в 1937 году Воронина вызвали в Москву, в ЦК партии, где ему предложили службу в органах государственной безопасности.

После ускоренной учебы в Центральной школе НКВД СССР в 1938 году майор госбезопасности А.И. Воронин был назначен начальником Сталинградского областного Управления НКВД. В октябре 1941 года в Сталинграде создали городской комитет обороны. Чекисты областного управления под руководством Александра Воронина занимались вопросами, связанными с обороной Сталинграда. Так, к ноябрю 1941 года усилиями Александра Ивановича и сотрудников Управления было сформировано около 200 отрядов бойцов – истребителей танков, на всех промышленных объектах были созданы рабочие отряды самообороны.

А.И. Ворониным в период Сталинградской битвы успешно налажена работа по информированию ГКО, НКВД СССР и военного командования о положении в Сталинграде и области, а также на Сталинградском фронте. Чекисты осуществляли правоохранительную, контрразведывательную и разведывательно-диверсионную деятельность; проводили специальные мероприятия, оказывали содействие в решении экономических задач, занимались организацией местной противовоздушной обороны.

В период разработки операции «Уран» Сталинградские чекисты под началом Александра Ивановича проводили работу по дезинформации противника. После окончания сражения А.И. Воронин руководил работами по разминированию города. При его непосредственном участии в Сталинграде в плен было взято 24 генерала, среди них – гитлеровский фельдмаршал Фридрих Паулюс.

В 1944 году Александра Воронина назначили начальником Управления госбезопасности по Львовской области. В Западной Украине бесчинствовала профашистская террористическая организация украинских националистов. Бандиты скрывались в лесах, терроризировали местное население, убивали коммунистов и работников Советской власти. Пять лет Воронин вел с ними активную борьбу. А уже после, с 1949 по март 1953 года был назначен на должность заместителя Министра геологии СССР.

С 1953 по 1958 год Александр Иванович Воронин служил в Красноярске. Он внес значительный вклад в укрепление кадрового состава Управления КГБ специалистами с высшим образованием. С 1958 по 1961 гг. занимал должность старшего советника, а позже старшего консультанта КГБ при Совете министров СССР в Албании. В 1962 г. – начальник УКГБ Брянской области. В октябре 1962 года уволен в запас КГБ в звании генерал-лейтенанта. Находясь на пенсии, он написал и издал книгу военных мемуаров «Щит и меч Сталинграда».

Награжден орденом Красной Звезды, знаком «Заслуженный работник НКВД», орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и др. и 14 медалями.





