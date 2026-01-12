Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 12 января





Росавиация ввела ограничения в работу аэропорта Волгограда в 6-04 ч. 12 января. Ранее сообщалось об изменении в расписании двух авиарейсов московского направления. Так, в понедельник самолет из Шереметьево ожидался с двухчасовой задержкой – время прилета перенесено с 10-45 ч. на 12-45 ч. Соответственно, было изменено и время вылета из Волгограда.

Корректировка была связана с непогодой в Москве – после аномального снегопада туда пришел новый циклон в виде ледяного дождя. Однако в связи с введенными мерами безопасности в Волгограде задержанных рейсов может стать больше.





