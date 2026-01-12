Происшествия

В Волгограде «десятка» протаранила Land Cruiser на перекрестке

Происшествия 12.01.2026 11:30
12.01.2026 11:30


В Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21102» и Toyota Land Cruiser. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительной информации, водитель «десятки» на пересечении проспекта Университетский и улицы Краснопресненская выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с Land Cruiser. 

Пассажирка иномарки с места аварии была доставлена в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

