В Волгограде «десятка» протаранила Land Cruiser на перекрестке





В Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21102» и Toyota Land Cruiser. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель «десятки» на пересечении проспекта Университетский и улицы Краснопресненская выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с Land Cruiser.

Пассажирка иномарки с места аварии была доставлена в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области