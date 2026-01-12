Бочаров поручил службам и чиновникам приготовиться к непогоде





Губернатор Волгоградской области обсудил готовность сил и средств различных служб в связи с ухудшением погодных условий, которые могут привести привести к осложнению ситуации на дорогах, к нагрузке на инфраструктуру и объекты ЖКХ, а также на энергосистему.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе ожидается резкое понижение дневных и ночных температур. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром и осадками.



- В этой связи всем заместителям губернатора, руководителям профильных ведомств и служб, главам муниципальных образований необходимо в полном объеме продолжить выполнение всех намеченных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, - заявил глава региона.



Поручено сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных, коммунальных служб к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки; продолжить мониторинг качества работы управляющих компаний по уборке внутридворовых территорий и дорожных проездов.



Также глава региона остановился на необходимости поддержания в регионе стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации с учетом возобновления работы предприятий и организаций, а также образовательных и социальных учреждений после окончания новогодних каникул.



